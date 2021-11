Dependentes de corretores de imóveis têm acesso facilitado ao Marista Pio X

Os dependentes dos corretores de imóveis continuarão tendo acesso facilitado pelo Creci-PB à educação de qualidade oferecida por uma das mais tradicionais instituições de ensino do estado: o Colégio Marista Pio X, localizado na Praça da Independência, no bairro de Tambiá, em João Pessoa.

Um substancial desconto no valor das mensalidades continua mantido, graças a convênio renovado nesta terça-feira (23), cujos termos, a exemplo de percentual, comprovação da condição de dependente, forma de requerimento e prova do vínculo, podem ser conferidos no espaço Clube de Benefícios constante no site do Creci-PB.

“Através do programa de educação continuada Educacreci difundimos conhecimentos e proporcionamos capacitação e qualificação aos corretores de imóveis. E aos seus dependentes, viabilizamos oportunidades como essa, afirmou o presidente Rômulo Soares, citando o pedagogo, pensador e intelectual Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

O projeto educativo do Marista valoriza a formação humana, a qualidade do ensino, os resultados acadêmicos e o incentivo ao protagonismo e à solidariedade. Seu foco é preparar os estudantes para os desafios contemporâneos e o compromisso com a sociedade, bem como a viabilidade do projeto de vida.