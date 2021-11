FALTA DE MANUTENÇÃO: Comerciantes reclamam de bueiro entupido há uma semana no centro de Guarabira

Municípios em toda a Paraíba estiveram mobilizados neste sábado (20) para a segunda edição do Dia D de vacinação contra a Covid-19. Até o fim da tarde, 202 municípios informaram a aplicação de 96.414 doses. 3.832 pessoas acima de 18 anos tomaram a 1ª dose, 41.740 tomaram a segunda dose e mais 26.215 tomaram doses de reforço ou adicionais. Para os adolescentes de 12 a 17 anos, 17.491 tomaram a primeira dose e 7.136 concluíram os esquemas vacinais.

O Dia D teve a adesão de quase todos os municípios paraibanos e contou com dois momentos de abertura oficial, um na capital, na Praça do Coqueiral, em Mangabeira, e outro em Campina Grande, no Parque do Povo. O secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, avaliou como positivo o comparecimento da população neste sábado e destaca que é preciso manter o ritmo de vacinação nos municípios. “É um alento ver os paraibanos vacinados durante esta ação. Tenho certeza de que a população vai continuar se vacinando e que vamos atingir a meta de 90% da população protegida com as duas doses”, afirmou.

De acordo com o secretário executivo de Saúde do estado, Daniel Beltrammi, é fundamental a adesão da população ao esquema completo da vacinação para que a pandemia da covid-19 seja colocada sob controle. “É uma combinação muito simples, máscara no rosto e vacina no braço, mas com o esquema vacinal completo. Não adianta tomar apenas uma dose e ir embora para casa achando que está tudo bem. Voltar para a segunda dose é fundamental, pois eleva a barreira contra o vírus e agora temos mais uma oportunidade que é a dose de reforço que deve ser tomada 5 meses após a segunda dose”, enfatizou.

A população que compareceu ao Dia D não precisou de agendamento para ter acesso aos postos de vacinação e pontos volantes, o que de acordo com Josiane Silva Sales, moradora de Mangabeira, foi um facilitador. “Para mim foi melhor porque eu moro perto e já estava no tempo de tomar a segunda dose e é importante porque a gente fica mais aliviado de saber que está protegido”, explicou. Junto com Joseane estava o pai, Juvenal Silva, de 77 anos, que a acompanhou para tomar a dose de reforço. “Eu tomei a primeira, a segunda e agora veio a terceira, se tem mais uma tem que tomar, eu vim para manter esse compromisso”, reforçou.

Para garantir a vacinação deste sábado, a SES distribuiu, na última sexta-feira (19), 169.856 doses de vacinas contra a Covid-19 para todos os municípios paraibanos, dos quais 71.496 doses foram direcionadas para a primeira dose (D1) na população com idade entre 12 e 17 anos. Em Campina Grande, Raquel, de 12 anos de idade, pontua que sempre tomou os cuidados de higiene com as mãos e uso de máscara e fez questão de comparecer para tomar a primeira dose do imunizante. “Eu estava ansiosa porque é muito importante tomar a vacina, para não correr o risco de pegar essa doença”, afirmou, garantindo que vai continuar se cuidando após vacinada.

A Paraíba tem um total de 6.362.309 doses distribuídas para os municípios e 5.522.066 vacinas aplicadas. Mais de 74% da população já tomou pelo menos uma dose de vacina contra o coronavírus. Após o dia D contra a Covid-19, a população poderá seguir o calendário de vacinação de acordo com o município em que reside. A vacina deve ser tomada por toda a população maior de 12 anos.

