Paraíba tem 21% dos leitos de UTI Covid ocupados, aponta Secretaria de Saúde

Resumo | Últimas 24h na Paraíba

Campina Grande apresenta menor taxa de ocupação emA Paraíba contabilizou, nas últimas 24 horas, mais 46 casos confirmados de Covid-19, totalizando 459.166. O número de óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus saltou de 9.497 para 9.502 entre essa segunda-feira (22) e esta terça-feira (23). Dez mortes ainda estão sob investigação. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Confirmados: 459.166 (eram: 459.120)

Descartados: 521.642 (eram: 521.558)

Dentre os casos confirmados:

Internados: 101 (eram: 99)

Isolados em casa: 99.127 (eram: 99.271)

Recuperados: 350.436 (eram: 350.253)

Mortos: 9.502 (eram: 9.497)

Mortos

Dos cinco óbitos confirmados nesta terça (23) pela SES, quatro ocorreram nas últimas 24 horas. As vítimas foram um homem e quatro mulheres, com idades entre 64 e 89 anos. Diabetes foi a comorbidade mais comum e um não tinha comorbidade.

Ocupação de leitos

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 21%. Se for feito um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), 30% estão ocupados. Em Campina Grande, estão ocupados 9% de leitos de UTI adulto e, no Sertão, 39%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 12 pacientes foram internados nas últimas 24h.

Vacinômetro

Foi registrado no sistema de informação SI-PNI, a aplicação de 5.605.266 doses. Até o momento, 3.045.587 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.291.190 com a segunda dose ou vacina em dose única. Além disso, foram aplicadas terceiras doses em 8.861 pessoas com alto grau de imunossupressão e 259.628 com idade a partir de 60 anos. Um total de 6.494.615 doses já foram distribuídas.

leitos para adultos, com 9%