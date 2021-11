No encontro da Unale, Adriano defende investimentos do Governo Federal na região Nordeste

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, participou, nesta quinta-feira (25), da Reunião do Colegiado de Presidentes de Assembleias que está acontecendo durante a 24ª Conferência Nacional da Unale, em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, o parlamentar defendeu maior investimento do Governo Federal para a região Nordeste.

Adriano Galdino ressaltou que o Brasil tem uma dívida histórica com o Nordeste, e que precisa ser paga. “As melhores universidades públicas desse país, foram construídas com nossos recursos pelo Sul e Sudeste. Os maiores investimentos em infraestrutura foram feitos no Sul e no Sudeste também com recursos nossos. As maiores escolas técnicas desses país e os hospitais públicos foram feitos com recursos públicos nossos no Sul e Sudeste. Consequentemente foram criados dois Brasil, e nós nordestinos nos acostumamos a conviver com as faltas. Porém, de tanto conviver com a falta, a realidade nos fez mais fortes”, disse.

O presidente destacou ainda a importância em participar do evento e debater melhorias para a população. “É um evento bastante proveitoso, pois vamos todos unidos em busca de ideias para o nosso povo”, disse. Adriano considerou significativo o momento da realização da conferência. “Nós, deputados estaduais, mesmo no período de pandemia, tivemos que ter muita competência para tocar o nosso trabalho. Por isso, a importância de se fazer presente neste encontro”.

Com a temática central “Unale 25+ – Redesenhando os Caminhos do Parlamento”. O maior encontro Legislativo da América Latina está promovendo debates em prol do desenvolvimento nacional.

