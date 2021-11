Primeira imagem da variante ômicron revela mais que o dobro de mutações que a delta

A variante ômicron – também chamada B.1.1529 – foi identificada pela primeira vez na África do Sul, pelo sistema de vigilância das autoridades sanitárias do país.

A imagem foi feita a partir do sequenciamento da nova variante que foi compartilhado com a comunidade científica.

“Evidências preliminares sugerem uma alta no risco de reinfecção com a variante, comparada com as outras versões do coronavírus”, disse a agência de Saúde das Nações Unidas em um comunicado.