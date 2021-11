VÍDEO: “Vou acabar com a vida de todos eles”, disse policial stalker em carta

Uma carta encontrada com a agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafaela Luciane Motta Ferreira, 40 anos, antes de ser presa nesse domingo (28/11), por agredir, novamente, o ex-namorado, revela parte do perfil agressivo da policial. O material, que a coluna teve acesso com exclusividade, aponta detalhes de como a mulher via os relacionamentos e o que pretendia fazer contra os ex-companheiros.

Em um trecho da carta, a agente cita que vai pegar o celular de um dos homens. Logo em seguida, escreve que planeja furar os quatro pneus, riscar a lataria e colocar fogo no carro de outro. A mulher segue detalhando que quer matar um ex-namorado envenenado. Ela afirma que também pretende incendiar a moto de outro homem para que ele pudesse “sofrer em vida” para, logo em seguida, também morrer envenenado.

Reprodução/Vídeo Leia a carta escrita pela policial

No texto, a policial civil também ameaça os familiares dos companheiros e afirma que um deles vai ver o “corpinho do papai ir pro saco”. Ela segue dizendo que perseguirá o homem até que “ele enlouqueça”. Ainda na carta, Rafaela Ferreira garante que “vai pagar quantos assassinos de plantão forem necessários para acabar com a vida de todos eles. Um por um.”

“Vou colocar maconha na tua mochila, e a PM vai te pegar. Você vai ter um tráfico, meu amor, nas tuas costas. Aguarde e confira. E ainda será no dia do meu plantão. Terei o maior prazer em escrever a ocorrência”, ressaltou.

Prisão

Rafaela cumpriu parte das ameaças na madrugada desse domingo (28/11). A mulher furou os pneus do carro do ex e o esfaqueou com um canivete. Vídeos aos quais o Metrópoles teve acesso mostram constantes agressões durante o relacionamento e após o término.

Nas imagens, a servidora, que havia sido presa preventivamente em agosto acusada pelo crime de stalking contra o antigo namorado, aparece dando tapas no rosto do rapaz, chutes e em luta corporal.

Metrópoles