Caseiro degolou e esfaqueou barriga de mulher grávida em Goiás

Corumbá de Goiás – Foragido após matar a companheira, de 19 anos, e a enteada, de 2, Wanderson Mota Protácio teria cometido o assassinato com requintes de crueldade. Segundo familiares das vítimas, os quais reconheceram os corpos após o crime, o suspeito teria degolado e esfaqueado Raniere Aranha Figueiró e a filha dela, Geysa Aranha da Silva Rocha. A moça estava grávida de 4 meses e, mesmo assim, recebeu diversas facadas na barriga.

“Ele maltratou demais elas”, disse a tia de Raniere, Helena Aparecida Figueiró. Sem conseguir conter as lágrimas, a familiar relata o estado de Geysa. “Tinha um ferimento de faca embaixo do queixinho e outro abaixo do peito”, detalhou.

Segundo o tio das vítimas, Odair José Coelho, as mortes foram muito violentas. “Ele fez várias perfurações na barriga da Raniere. E ela, inclusive, estava grávida de 16 semanas de um filho dele. Muito frio e calculista, Wanderson cortou o pescoço dela”, contou. A moça tinha escoriações nos dedos. De acordo com a família, Wanderson vivia com a jovem e a enteada havia aproximadamente 5 meses.

Os familiares das vítimas pedem justiça. “A gente quer ver ele atrás das grades. Pedimos a Deus, à própria polícia e à população que nos ajudem a ver ele atrás das grades”, pontuou Odair. Raniere e a filha foram enterradas na manhã desta terça-feira (30/11), no cemitério da cidade de Corumbá de Goiás (GO).

Odair revela ainda que a família vive um momento de dor incomparável. Os parentes esperam, agora, que a Polícia Civil de Goiás (PCGO) capture o acusado, foragido desde o dia do crime. Aproximadamente 50 homens foram mobilizados na força-tarefa que atua na região de Abadiânia, à procura de Wanderson.

Depois das buscas que mobilizaram as forças de segurança de Goiás e do DF por Lázaro Barbosa, em junho deste ano, na mesma região, esta é a primeira vez que a polícia goiana reúne forças de várias cidades para encontrar um foragido.

O assassino

Vindo do Maranhão para trabalhar no cultivo de tomate no município goiano, Wanderson se relacionava com Raniere havia cinco meses. A moça estava grávida de 16 semanas.

Amigos das vítimas acompanhavam o velório, nesta terça-feira (30/11), estarrecidos. Segundo eles, não havia registro de briga entre o casal, e Wanderson tratava a enteada muito bem. O crime chocou os moradores do município – que tem, atualmente, cerca de 11 mil habitantes.

Após assassinar a esposa e a criança, Wanderson invadiu duas fazendas. Na primeira, roubou um revólver. Na segunda, matou um fazendeiro, identificado como Roberto Clemente de Matos, e tentou estuprar a esposa dele. O criminoso acertou o ombro da mulher com um tiro e levou o carro do casal.

Homem preso

A Polícia Civil de Goiás prendeu, ainda na tarde de segunda-feira (29/11), em Alexânia, um homem que teria comprado um celular de Wanderson. De acordo com a investigação, o aparelho pertencia a Cristina Nascimento Silva, esposa do fazendeiro morto com tiro na cabeça.

“Ele vendeu esse celular para juntar dinheiro. A polícia conseguiu identificar esse comprador, que foi preso por receptação”, disse o delegado Tibério Martins, responsável pela caçada ao fugitivo. Tibério disse que o Wanderson está “desesperado por dinheiro” para fugir de Goiás.

