Ana Maria Braga chama convidado do Mais Você de burro e é criticada

Casal, que se separou neste mês, estava junto fazia cinco anos, mas já tinha rompido outras vezes; peão ainda não sabe do divórcio.

Dynho Alves e Mirella estavam juntos fazia quase cinco anos REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O fim do casamento de Dynho Alves e Mirella deu o que falar nos últimos dias. A funkeira pediu o divórcio depois de não concordar com o comportamento do então marido em A Fazenda 13.

Dynho e Mirella estavam juntos fazia quase cinco anos entre idas e vindas, pois esta não foi a primeira vez que eles se separaram. Um dos términos aconteceu no fim de 2018. Na época, o dançarino chegou a detonar a funkeira por meio de vídeos em que insinuava uma suposta traição. Meses depois, eles se reconciliaram.

No ano passado, os dois também se separaram. Na época, Mirella disse que o fim do namoro se deu por causa de uma briga por videogame.

“Como vocês sabem, ele está jogando bastante esse jogo do Free Fire, e eu estava sentindo muita falta de atenção, sabe? Isso estava me abalando muito, eu reclamava bastante disso com ele. Era a distração dele, mas vou fazer o quê, né? Eu, como mulher, vocês, como mulheres, quem sabe como mulher é sabe que mulher gosta de atenção. E como ele não estava me dando muita atenção eu fiquei um dia sem dar atenção para ele. Aí não sei se ele não aguentou a pressão, sei lá, e ele acabou indo embora. Ele me deixou aqui sozinha, ele saiu quando eu estava na área externa da casa e, quando voltei para o quarto, ele não estava mais lá”, contou.

Mirella e Dynho oficializaram a união em fevereiro deste ano REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Depois dos momentos conturbados, Mirella e Dynho se reconciliaram, mas terminaram de novo pouco antes de a artista entrar em A Fazenda 12. Após a cantora deixar o confinamento, o dançarino preparou uma surpresa para ela e a pediu em casamento.

Mirella e Dynho oficializaram a união em fevereiro de 2021. Mas, neste mês, a cantora decidiu pedir divórcio e até deixou a casa que dividia com o então marido. Em uma entrevista a Virginia Fonseca e Camila Loures, ela disse que chorou muito ao ver cenas de Dynho com Sthe Matos, em A Fazenda 13, e que não sabe como serão as coisas depois que ele sair do reality show.

“Ainda estou assimilando isso de estar solteira. Tenho que esperar ele sair para ele tá ciente, né? Nossa, vai ser babado. Tô decidida, mas vai caindo a ficha aos poucos. Quando eu tava separando as coisas para a mudança, você vai vendo as coisas saindo do lugar e parece um filme”, desabafou.

R7