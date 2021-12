Escândalo na Assembleia de Deus em Guarabira: pastor é suspeito de assédio sexual

Um escândalo envolvendo o pastor Alexandre Duarte, líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarabira está movimentando os bastidores da igreja na cidade e na Paraíba. O religioso é suspeito de assediar sexualmente uma integrante da Assembleia, acolhida em sua residência com o seu esposo, segundo relatos do senhor Fernando Almeida, integrante da igreja, em declarações contundentes numa transmissão na rede social Facebook.

Segundo Fernando, o conselho de pastores da Paraíba já decidiu pelo afastamento do pastor Alexandre, mas até agora não foi materializada a sua saída. Entretanto, na transmissão feita em seu perfil na rede social, Fernando não apresenta nenhum documento que incrimine o pastor, nem o documento do conselho de pastores determinando o afastamento do religioso.

Segundo se apurou há denúncia do caso no Ministério Público Estadual sobre a conduta do pastor.

