Sistema Cofeci-Creci constitui a 27ª Região e fortalece representatividade nacional

A Região do estado de Roraima (RR) contará com um Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 27ª Região.

A confirmação foi dada pelo presidente do Cofeci, João Teodoro, durante a última sessão plenária do ano, realizada na tarde de ontem (quinta-feira) no auditório do Creci-PA, na cidade de Belém.

Na ocasião, foi aprovada à unanimidade, Resolução que cria os cargos de presidente (Reginaldo Barroso), secretária (Rosmery Malinowski) e tesoureiro (Gabriel Alessander). “Guarda similitude com uma diretoria interventora, porque é provisória, mas, claro, não há no que intervir, obviamente. Eles assumem todas as funções até que sejam feitas eleições e se faça a delegação de atribuições dos 27 conselheiros que serão eleitos”, explicou João Teodoro.

O Sistema Cofreci-Creci está presente em todo o Brasil e em apenas dois estados (Roraima e Amapá), ainda não havia Conselhos Regionais constituídos, apesar de criados já há alguns anos e não instalados, devido à insuficiência do número de corretores de imóveis que é exigido, ainda que informalmente, pelo Sistema para a constituição física de um Órgão.

Determinação

“Independente de gastos supervenientes, nosso objetivo é estar plenamente presente em todas as partes do Brasil e os dois referidos estados fazem parte desse processo”, acrescentou

João Teodoro explicou que apesar de esta ser a 27ª Região, o Sistema conta agora com 26 Regionais, porque são 27 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, porém a 10ª Região só existe no número, mas não na região, porque era representada pelo estado da Guanabara, que foi incorporado pelo estado do Rio de Janeiro. Na época, estávamos avançados em numeração das Regiões e não poderíamos ter dado essa numeração a outra região, então ela ficou inexistente”, concluiu.

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas (AM), Paulo Celestino de Carvalho Mota Júnior, lembrou que a jurisdição do Órgão sobre o estado de Roraima (RR) se deu nos idos de 1979, até que, em 2000, foi aprovada a criação da 27ª Região.

“Trabalho de formiguinha”

“Ao assumir a presidência, em 2016, encontrei o estado de Roraima desacreditado e desejoso de independência, ao que me perguntei: e se fosse o contrário ? Isso me motivou a iniciar um ‘trabalho de formiguinha’, a fiscalização que passava anos sem acontecer, passou a ser feita a cada dois meses e passei a proferir palestras, dentre outras ações”, afirmou Paulinho, como é mais conhecido o jovem, mas experiente e carismático, presidente em terceiro mandato.

Nesse contexto de iniciativas e dinamismo de trabalho, ele citou como referência o Creci-PB, que tem à frente o presidente Rômulo Soares.

“Cogitávamos essa independência para o início de 2020, mas vieram a pandemia e em sucessivo as eleições, o que nos impeliu a postergar mais um pouco o que foi tornado realidade agora. Na próxima semana mesmo, substituiremos a placa de Delegacia pela do Creci-27ª Região/RR e o Creci-AM continuará dando o suporte à sua implementação, quando, a partir daí, iniciará uma exitosa trajetória, sem depender de nós ou do Cofeci”, vaticinou