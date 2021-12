Ministério Público recomenda a Prefeita de Belém a não realizar rateio dos precatórios do FUNDEF

A Operação Hefesto II deflagrada em ação conjunta das polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros prendeu 15 pessoas investigadas por vários roubos a residências e propriedades rurais nos municípios de Guarabira, Araçagi e Itapororoca, na Paraíba. Durante a operação foi apreendida uma espingarda calibre 12, duas pistolas e três revólveres, além de várias munições.

Dos 16 alvos procurados, apenas um não foi localizado ainda. Veículos e roupas camufladas utilizados nos crimes também foram apreendidos pelos policiais.

A investigação é da Polícia Civil, por intermédio do Núcleo Operacional de Repressão Qualificada da 4ª Superintendência de Polícia Civil (4ª SRPC), sediada em Guarabira, e apura a atuação de uma associação criminosa que atua naquela região. De acordo com os relatos, os assaltantes agem com muita violência contra os moradores, durante essas invasões.

“É uma organização que vinha causando muitos prejuízos financeiros às vítimas, além do impacto psicológico gerado pela forma violenta com que agiam. Mas as forças de segurança da Paraíba seguem firmes e unidas, no combate às organizações criminosas”, disse o superintende da Polícia Civil na região, delegado Luciano Soares.

A Operação empregou mais de 150 agentes de segurança, entre policiais civis, militares e bombeiros.