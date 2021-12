Homem apanhado em adultério é espancado e sofre tiro no joelho

A justificativa para a decisão foi a preocupação com a nova variante do coronavírus, a ômicron, seguindo recomendação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), expedida no dia 25 de novembro. Conforme a recomendação, não se comprova a possibilidade de se manter o distanciamento obrigatório entre os participantes da festa, muito menos a exigência do teste de Covid-19, que deveria ser realizado, no mínimo, dois dias antes da participação no evento.