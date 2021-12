Pai em surto faz dois filhos reféns dentro de casa em Campina Grande

De acordo com a PM, o suspeito foi atingido por disparos durante a ação e morreu. A PRF informou que a via já foi totalmente liberada, com fluxo de trânsito normal.

Um sequestro-relâmpago foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Pedro Gondim, em João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Militar da Paraíba, guarnições da Cavalaria, com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (Beptur) e da 6ª Companhia Independente da PM (CIPM), identificaram o veículo e iniciaram uma perseguição ao criminoso.

Durante a ação, o efetivo policial interceptou o carro alvo nas proximidades do km 17 da BR-230, sentido Cabedelo – João Pessoa, próximo ao Hospital de Emergência e Trauma da capital, deixando o trânsito lento no local. De acordo com a polícia, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido.

Em contato com o ClickPB, a polícia informou que a vítima, que foi obrigada pelo sequestrador a dirigir o próprio veículo, foi resgatada. Já o suspeito atingido foi encaminhado ao Hospital de Trauma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No carro, os policiais localizaram vários aparelhos celulares e diversos objetos pessoais roubados. Todo o caso está sendo apresentado na Central de Flagrantes nesta manhã.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para realizar orientações de trânsito. De acordo com o órgão, a via já foi totalmente liberada, com fluxo de trânsito normal.

