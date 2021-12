Jovem morre eletrocutado em Curral de Cima-PB

“Aqui é proibido usar máscara”, disse o presidente em vídeo gravado com cantores de forró, momentos antes de um evento no Palácio do Planalto, que comemorou o dia do Forró, o aniversário de Luiz Gonzaga e em reconhecimento do ritmo como Patrimônio Cultural do Brasil.

Lembrando que a retirada do uso de máscaras em ambientes públicos ainda não foi liberado pelas agências sanitárias do Brasil.