O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba suspenderá a partir desta quarta-feira (15) e até o dia 2 de janeiro de 2022 o funcionamento na Sede e Delegacias em Campina Grande, Patos e Cajazeiras, em virtude da segunda etapa de férias coletivas dos funcionários.

A gestão da atual diretoria, que tem à frente o presidente Rômulo Soares, cujo mandato encerra no próximo dia 31 de dezembro, encerra o ano sem qualquer pendência por parte da estrutura funcional que compõe o Órgão.

O setor de compras, contratos e patrimônio renovou de maneira clara, correta e objetiva, todos os contratos que vencem até o dia 30 deste mês, garantindo que a prestação de serviços não sofra solução de continuidade, bem como atendeu a todas as demandas do Creci-PB com fornecedores e prestadores de serviços, com pagamentos liquidados e empenhos feitos até hoje e planejou as licitações para o primeiro bimestre do ano que vem. Todos os bens patrimoniais estão devidamente cadastrados e atualizados.

Por sua vez, o planejamento feito para este mês pelo setor de RH foi cumprido à risca, com o pagamento da folha de salários, 13° e férias, conforme calendário anual que proporciona tranquilidade aos funcionários para programar suas despesas e satisfação com a valorização e humanização no tratamento recebido.

Já o setor jurídico conseguiu julgar todos os processos distribuídos nos anos anteriores a 2020 e alguns neste ano e notificou todos os inscritos em dívida ativa até o ano passado, o que viabiliza a execução da segunda fase do procedimento, que é a execução do protesto e execução junto à Justiça Federal.

No setor de tesouraria tudo foi quitado e os pagamentos foram agendados até o próximo dia 31. Na área contábil, a realidade não é diferente. Através da superintendência, o Órgão encerra o exercício cumprindo o prazo estipulado para prestação de contas e apresentação de proposta orçamentária e plano de ação.

O exercício 2021 também foi concluído com pleno êxito pela secretaria administrativa, com a aprovação na última sessão plenária, de inúmeros processos de pedidos de inscrição pessoas física e jurídica e transferências, dentre outros.

Também no setor de Tecnologia da Informação (TI) inexistem pendências. Na última sexta-feira (10) foram feitos backups e todas as demais manutenções preventivas ou de rotina. Lá, todas as chamadas do dia-a-dia são atendidas quase que imediatamente, devido à demanda constante de trabalho, onde qualquer equipamento defeituoso pode comprometer o fluxo do setor, gerar um efeito cascata e atrapalhar o fluxo de atividade de outros departamentos.