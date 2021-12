Apresentação da Patrulha Musical da Polícia Militar da PB marca terceiro dia de programação do Pedro Régis Natal de Luz

Ontem tivemos o imenso prazer de participar do encerramento do Projeto Literário da Escola José Américo de Almeida, no Sítio São Vicente. O zelo, dedicação e ensino da equipe pedagógica para com nossos alunos, nos deixaram imensamente satisfeitos. Gostaríamos de parabenizar a nossa Gestora Dalva, a professora Edvânia, Luciana e todos os que fazem parte da Escola José Américo de Almeida, vocês se destacam no quesito educação com seriedade.

Prefeitura de Araçagi