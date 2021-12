VOTAÇÃO: TROFÉU TVMÍDIA MELHORES DO ANO 2021 GUARABIRA

A prisão aconteceu após a equipe da PRF flagrar o caminhoneiro dirigindo de um modo perigoso, semelhante ao de quem dorme na direção, na altura do quilômetro 74, da BR-101.

O suspeito informou que os cigarros eram dele e que distribuiria em alguns pontos de venda nos municípios de Mamanguape, na Paraíba, e São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte.