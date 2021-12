Saiba quais famosos foram convidados para o Natal da Vila

Muitas pessoas ainda ligam Larissa Manoela a Maria Joaquina, a pequena vilã interpretada por ela no remake de Carrossel , exibido no SBT. Porém, o tempo passou, a atriz já é uma adulta prestes a completar 21 anos e vem aceitando novos desafios. Seu novo trabalho no filme Lulli , que estreia dia 26 deste mês na Netflix , mostra isso.

Na trama, Larissa interpreta uma estudante de medicina que passa a escutar os pensamentos das outras pessoas. Em entrevista exclusiva dada à Revista Quem, Larissa comentou os desafios e aprendizados obtidos com o novo longa:

“As pessoas estão sem a escuta aguçada, estão deixando de ser empáticas. É importante escutar para poder agregar, ter novos pensamentos. Acho super válido nos posicionar e dar nosso ponto de vista, assim como é importante ouvir o próximo”, disse a atriz.

Sobre o amadurecimento como atriz, Larissa usou como exemplo a cena de sexo que fez com Vinicius Redd e disse que as pessoas ainda encaram coisas do tipo como um grande tabu: “Eu me senti muito segura para fazer a cena. Já tinha trabalhado com a equipe. Teve carinho e cuidado para lidar com a cena — diria que não é sexual e, sim, sensual. Foi a minha primeira vez no set e tive um parceiro muito gente boa”, pontuou a Larissa.

“É importante a gente falar sobre isso. Afinal, também estou crescendo. Para mim, nunca foi um tabu, mas para boa parte da sociedade ainda é”, completou. Os 21 anos chegarão para a atriz no dia 28 de deezmbro.

Confira o trailer de Lulli, que estreia dia 26 de dezembro na Netflix: