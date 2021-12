MP pede que estado da Paraíba obrigue passaporte da vacina em shoppings e salões

O Governo da Paraíba já beneficiou cerca de 250 mil pessoas com o pagamento do Abono Natalino 2021. O programa, que é gerido pela Secretaria do Desenvolvimento Humano (Sedh), segue até o próximo dia 23 deste mês, através do crédito nas contas da Caixa.

Para a décima edição, o pagamento do abono beneficia 525 mil famílias, nos 223 municípios do estado. Neste ano, o pagamento no valor de R$ 64,00 – a exemplo do ano passado – também pode ser sacado nas Casas Lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

A manutenção do pagamento do Abono Natalino através das agências da Caixa Econômica tem por objetivo oferecer mais conforto aos beneficiários do Programa, uma vez que o banco possui um maior número de opções para o recebimento. E será realizado pelos canais através dos quais as famílias já recebem seus benefícios do antigo Programa Bolsa Família.

O Abono é um Programa de Transferência de Renda, implantado na Paraíba, único estado brasileiro a conceder tal benefício, que tem por objetivo complementar a renda das famílias em situação de extrema pobreza. O pagamento às famílias é realizado de acordo com dados do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), tendo como base as informações referentes ao pagamento da folha do mês de junho, e prevê investimentos de cerca de R$ 37,2 milhões, recursos próprios do Tesouro Estadual.

Para receber o Abono Natalino, os beneficiários deverão comparecer munidos de documento de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Cartão do Número de Identificação Social (NIS). Esta semana o pagamento será realizado obedecendo à terminação do Número de Identificação Social (NIS): 7, 8, 9 e 0

Secom Paraíba