Pedro Cunha Lima diz que governador está massacrando a polícia

Fóssil inédito data de 70 milhões de anos e preserva esqueleto embrionário de d

Um fóssil sem precedentes de um dinossauro bebê enrolado perfeitamente dentro de um ovo está ajudando a entender melhor as ligações entre dinossauros e pássaros.

O fóssil tem 70 milhões de anos e preserva o esqueleto embrionário de um dinossauro oviraptorídeo, que foi apelidado de Baby Yingliang por causa do nome do museu chinês que abriga o fóssil.

Ossos de dinossauros bebês são pequenos e frágeis, e raramente são preservados como fósseis, tornando este um achado de muita sorte, disse Darla Zelenitsky, professora associada do departamento de geociências da Universidade de Calgary, no Canadá.

“É um espécime incrível. […] Tenho trabalhado com ovos de dinossauro há 25 anos e ainda não vi nada parecido”, disse Zelenitsky, coautora da pesquisa publicada na revista iScience nesta terça-feira (21).

“Até agora, pouco se sabia sobre o que acontecia dentro de um ovo de dinossauro antes da eclosão, já que há poucos esqueletos embrionários, principalmente os que estão completos e preservados em uma pose de vida”, complementou a pesquisadora.

O ovo tem cerca de 17 centímetros de comprimento e o dinossauro foi estimado em 27 centímetros da cabeça à cauda. Os pesquisadores acreditam que, se tivesse vivido até a idade adulta, chegaria a ter cerca de dois a três metros de comprimento.

Os pesquisadores da China, Reino Unido e Canadá estudaram as posições de Baby Yingliang e de outros embriões oviraptorídeos encontrados anteriormente. Eles concluíram que os dinossauros estavam se movendo e mudando de posição antes de eclodir de maneira semelhante aos filhotes de pássaros.

Nas aves modernas, esses movimentos estão associados a um comportamento controlado pelo sistema nervoso central e fundamental para o sucesso da eclosão do ovo.

“A maioria dos embriões de dinossauros não-aviários conhecidos estão incompletos, com esqueletos desarticulados (ossos separados nas articulações)”, disse em um comunicado Waisum Ma, principal autora do estudo e pesquisadora da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

“Ficamos surpresos ao ver esse embrião lindamente preservado dentro de um ovo de dinossauro, deitado em uma posição de pássaro. Essa postura não tinha sido reconhecida em dinossauros não-aviários antes”, concluiu Ma.

Todos os pássaros evoluíram diretamente de um grupo de dinossauros de duas pernas conhecidos como terópodes, cujos membros incluem o imponente Tyrannosaurus rex e os velociraptores menores.

O comportamento de pré-eclosão não é o único que os pássaros modernos herdaram de seus ancestrais dinossauros. O mesmo tipo de dinossauro também é conhecido por ficar em cima de seus ovos para incubá-los, de maneira semelhante aos pássaros, disse Zelentisky.

O fóssil foi encontrado na província chinesa de Jiangxi e adquirido em 2000 por Liang Liu, diretor de uma empresa chinesa de pedras chamada Yingliang Group. O achado acabou armazenado e esquecido até cerca de 10 anos depois, quando a equipe do museu vasculhou as caixas e desenterrou o fóssil durante a construção do Museu de História Natural da Pedra de Yingliang, que é subsidiado pela empresa.