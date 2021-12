PF prende chefe de gabinete do governador do Acre de forma preventiva

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (22/12), de forma preventiva, a chefe de gabinete do governador do Acre, Rosangela Gama.

A prisão, que foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorre durante a segunda fase da Operação Ptolomeu, que apura suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo estadual, chefiado por Gladson Cameli (Progressistas).

“Por ordem ainda do STJ, policiais federais cumprem, na manhã de hoje, cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Rio Branco/AC, em endereços relacionados aos envolvidos no embaraço às investigações”, informou a PF em nota.

Gladson CameliDivulgação A Operação Ptolomeu foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16/12)Reprodução/ PF Acre Gladson Cameli, governador do AcreArthur Menescal/Especial Metrópoles A Operação Ptolomeu foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16/12)Reprodução/ PF Acre

Além dos mandados de prisão, o STJ também determinou a instauração de um novo inquérito para investigar se houve obstrução de investigação da organização criminosa.

Operação contra cúpula do governo do Acre

Na semana passada, o governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), foi um dos alvos da Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União.

A ação investiga uma organização criminosa que atuava no governo do estado. O bando é suspeito de desviar recursos públicos e ocultar bens e valores. De acordo com a investigação, o grupo criminoso seria controlado por empresários e agentes políticos ligados ao Poder Executivo estadual acreano.

Ao todo, 150 policiais e 10 auditores da CGU cumpriram 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em quatro estados. A operação foi deflagrada na madrugada da última quinta-feira (16/12) nas cidades de Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Manaus (AM) e Brasília (DF).

metropoles