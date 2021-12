TCE-PB adia, pela terceira vez, julgamento de contas de Ricardo Coutinho e nova sessão é marcada para janeiro

O deputado federal Pedro Cunha Lima afirmou que a Paraíba terá uma nova alternativa capaz de transformar o estado com um pensamento inovador e moderno, agregando uma gestão transparente e sem privilégios. A defesa foi feita pelo parlamentar nesta segunda-feira (20), ao ter seu nome lançado pelo PSDB para disputar o Governo da Paraíba.

“Temos um compromisso com a inovação, com o pensar fora da caixa, buscando sempre a modernidade. Temos que ter um novo olhar geracional para o Governo do Estado que precisa ter outro ritmo. Os paraibanos enfrentam um momento difícil com a volta do fantasma da fome, da carestia. Nosso povo merece viver melhor e para isso precisa ter uma nova gestão. A Paraíba tem sim uma alternativa para isso”, defendeu Pedro.

O pré-candidato afirmou estar preparado e motivado para o desafio. Ele defendeu que a transparência, a educação, o combate aos privilégios, a melhoria nos serviços de saúde e a geração de emprego e renda serão eixos fundamentais da plano de governo que irá apresentar aos paraibanos.

“Há uma frase que diz: ‘Nada é mais forte de uma ideia cujo tempo chegou’. E o tempo da Paraíba experimentar uma outra forma de gestão e de tratamento dos recursos públicos, chegou”, ressaltou.

O anúncio do nome de Pedro para a disputa pelo Governo do Estado foi feito em João Pessoa com transmissão ao vivo pelas redes sociais e contou com as presenças do deputado federal Ruy Carneiro, do suplente de deputado federal Rafafá, dos deputados estaduais Camila Toscano e Tovar Correia Lima, do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), e da prefeita de Alagoinha, Maria de Zé Roberto.

Perfil de Pedro – Natural de Campina Grande, Pedro Oliveira Cunha Lima nasceu em 15 de agosto de 1988. Vindo de uma linhagem de grandes líderes públicos do estado paraibano, Pedro é filho do ex-senador Cássio Cunha Lima e neto do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. O tucano é professor universitário, advogado e tem mestrado em Ciências Jurídico-Políticas com menção em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi eleito deputado federal pelo estado natal em 2014. Na ocasião, Pedro foi o parlamentar paraibano mais votado, sendo eleito com 179.886 votos, correspondentes a 9,29% dos inserções válidas.

Pedro está em seu segundo mandato como deputado federal. Na Câmara, foi o deputado mais jovem a presidir a Comissão de Educação, e tem a área como a principal bandeira de luta. O parlamentar ainda é defensor da redução da máquina pública, inclusive fazendo cortes em seu gabinete. É atualmente presidente estadual do PSDB e presidente da Fundação Teotônio Vilela.

Na Câmara dos Deputados, ele é membro da Comissão de Educação desde o seu primeiro ano de mandato, em 2015. O deputado tem se destacado pela defesa da Educação e de mais investimentos na Primeira Infância. Ele propôs a criação da subcomissão permanente para acompanhar as políticas públicas relacionadas à primeira infância na área educacional, que funciona desde 2017.

Além da dedicação por uma educação de qualidade no Brasil, Pedro propõe a redução dos custos do Estado, com o corte de privilégios para integrantes dos três Poderes. Nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 Pedro Cunha Lima foi escolhido pela ONG Ranking dos Políticos como o melhor deputado federal do Congresso Nacional. Em 2021, voltou a figurar entre os melhores parlamentares na Câmara dos Deputados.