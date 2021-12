Após 10 anos, Safadão rompe com empresário. Mercado especula motivo

A Coluna LeoDias te conta em primeira mão mais uma confirmada no camarote do Big Brother Brasil 2022. Ela é influenciadora digital e casada com uma pessoa que também já participou do programa dentro deste novo formato.

Ela é, ninguém mais, ninguém menos que Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, que já participou do Big Brother 20. A influenciadora é mais uma do time de famosos que vão estar no programa, que se inicia no dia 17. As expectativas são altas para ver o que ou se ela vai falar de quando se separou do marido.

Reprodução/Instagram Sammy LeeReprodução Sammy Lee e PyongReprodução/Instagram

A influencer digital já passou por todas as fases do processo para entrar no reality e até assinou o contrato com a emissora. Ou seja, agora só resta esperar até o início do programa.

Além de Sammy, alguns nomes já foram confirmados por esta coluna, como Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Mari Saad e Ellen Roche. Além deles, muito se especula nas redes sobre a participação de Mc Loma, principalmente após ela ter mudado o visual durante esta semana.

O reality show com a casa mais vigiada do Brasil começa no próximo dia 17/01 e promete grandes emoções com um elenco de celebridades bem variado.

