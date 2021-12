Camila Toscano participa da comemoração dos 58 anos de emancipação política de Pilõezinhos

Hoje tivemos a honra de participar das comemorações pelos 58 anos do município de Pilõezinhos. Ao lado do prefeito Marcelo do Sindicato, do vice-prefeito Beto Barbosa realizamos o hasteamento das bandeiras, participamos de um lindo café da manhã e presenciamos a assinatura da ordem de serviço da reforma e ampliação da escola Marlene Alves Mendes que será realizada com recursos próprios.