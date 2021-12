Camila: candidatura de Pedro representa o sentimento de mudança e esperança dos paraibanos

Últimos levantamentos divulgados colocam o presidente em desvantagem ante o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Diante da sequência de pesquisas eleitorais que colocam Jair Bolsonaro (PL) em posição muito distante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliados do presidente defenderam com ele a contratação de um instituto próprio para as sondagens.

O tema já foi tratado inclusive com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido ao qual Bolsonaro se filiou. Isso porque os recursos para pagar as pesquisas de intenção de voto não podem ser públicos.

O Paraná Pesquisas é um dos institutos que foram sondados. Em conversas com integrantes do governo, a avaliação dos pesquisadores do instituto é a de que a diferença de para Lula fica entre 6 e 10 pontos e que o presidente não tem menos de 25% das intenções de voto.

Pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira coloca Lula com chances reais de vitória no primeiro turno, com 48% das intenções de voto contra 21% de Bolsonaro.

Integrantes do governo disseram à CNN Brasil que a posição do petista na sondagem está muito acima das que eles têm realizado, apostam que a eleição de 2022 será em dois turnos e que não existe a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. A avaliação parte do princípio que o petista não está se expondo e não tem sido alvo de ataques como os que Bolsonaro enfrenta diariamente.

cnnbrasil