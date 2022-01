Internado com obstrução intestinal, Bolsonaro posta foto em hospital e diz que fará exames

Uma mulher foi assassinada a facadas na noite desta sexta-feira (31), em São José da Mata, distrito de Campina Grande. O crime aconteceu na rua José Galdino, onde residiam, por volta das 23h40.

De acordo com as informações obtidas pelo ClickPB, o homem matou a mulher dentro de casa, na frente do próprio filho. Em seguida, ele foi pra casa onde passou a morar após o fim do relacionamento, e cometeu suicídio.

As informações são de que o suspeito não se conformava com o fim da relação.

clickpb