Governador propõe, em reunião, 10% de aumento de salário e incorporação da Bolsa Desempenho aos policiais civis da Paraíba

O governador João Azevêdo apresentou aos policiais civis da Paraíba, em reunião nesta terça-feira (4), proposta semelhante a que foi feita aos policiais e bombeiros militares. Ele propôs 10% de aumento salarial e incorporação da Bolsa Desempenho para a categoria.

“Inicialmente, precisamos pontuar a abertura que o Governo do Estado teve com a categoria para discutir os problemas da categoria. O governador apresentou a proposta similar a da Polícia Militar, de incorporação de 80% da Bolsa [Desempenho], em quatro parcelas anuais de 20% por ano, mais o aumento de 10%. As categorias apresentaram novas propostas, mais cinco pontos, um deles relacionado à equiparação do risco de vida, a questão das promoções, como também a diferenciação entre classes, que serão estudadas pela equipe econômica do governo”, informou ao ClickPB o presidente da Aspol-PB (Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba), Beethoven Silva.

Ainda segundo o presidente da Aspol-PB informou ao site, “ficou, ainda, de haver um novo encontro nesta semana para que a gente possa ouvir do governo sobre esses pontos que foram apresentados, com as propostas novas, e, a partir daí, a gente decidir junto com a categoria.”

Estiveram na reunião com o governador João Azevêdo o presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba (Aspol-PB), Beethoven Silva; o presidente da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia da Paraíba, Steferson Nogueira; Antônio Erivaldo, do Sindspol; Clébio Gomes, da Asppeb; Germana Honório, da Atenepol; Humberto Pontes, do Sindiperitos; e Suana Melo, do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil.

Na manhã de hoje o governador João Azevêdo esteve reunido com entidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba para discutir o aumento salarial dos militares estaduais. Agora, a rodada de negociação é com as entidades da Polícia Civil da Paraíba. O ClickPB trará o resultado da nova reunião.

