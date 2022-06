3° Batalhão de Bombeiro Militar abre inscrições para o VII Pedal do Fogo

Estão abertas as inscrições para o VII Pedal do Fogo, realizado pelo 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3ºBBM), sediado em Guarabira-PB, que acontecerá no próximo dia 26 de junho.

O tradicional evento volta ao calendário esportivo da região após uma pausa de três anos e promete reunir ciclistas civis e militares de toda região para promover a integração entre a população e a instituição, através do incentivo à prática de esportes. O evento percorrerá cerca de 24 quilômetros pela zona rural da região de Guarabira, tendo como local de início e término o 3ºBBM.

As inscrições para o VII Pedal do Fogo seguem até o dia 20 de junho, através do site: https://contraorelogio.com.br/evento/2022/passeio-de-moutain-bike/vii-pedal-do-fogo, acessível na bio da página, custando apenas R$30,00 + 1Kg de alimento não perecível, que poderá ser entregue até o dia do Pedal, no 3ºBBM, localizado na rua Almeida Barreto, nº246, Centro, Guarabira.

Para esta edição as inscrições serão limitadas a 150 vagas, com todos os inscritos recebendo uma camisa personalizada do evento, que poderão ser recebidas a partir do dia 25 de junho no próprio batalhão. O evento faz parte das comemorações do 105º aniversário de fundação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) e, além do incentivo ao esporte também é de caráter solidário, com a doação de todos os alimentos arrecadados.

O comandante do 3ºBBM, major Fernando Antônio de Oliveira Lima, frisou a importância do evento e comemorou o retorno do Pedal ao calendário da unidade: “É com muita alegria que anunciamos o VII Pedal do Fogo, evento de extrema importância não só pelo incentivo ao esporte, mas também por seu cunho solidário, além de abrilhantar ainda mais o 105º aniversário do CBMPB, instituição tão essencial e respeitada pela sociedade. Após essa pausa em virtude da pandemia estamos voltando trazendo um evento ainda maior e melhor.”, concluiu o comandante.

Para maiores informações: (83) 99686-4026 ou no direct.

