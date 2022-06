36º MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O Governo do Estado da Paraíba, através do Procon Estadual da Paraíba, promovem o 36° Mutirão de Renegociação de Dívidas entre os dias 13 a 15 de junho, no horário das 8h às 15h, na Escola Estadual de Ensino Fundamental José Soares de Carvalho, localizada Rua Henrique Pacífico, n° 45, no bairro Primavera.

O Mutirão ocorrerá de forma totalmente presencial, sem a necessidade de agendamento prévio. Os consumidores da região de Guarabira terão oportunidade de renegociar seus débitos com as empresas parceiras como: CAGEPA, EMPREENDER-PB, Energisa, além dos bancos e empresas de telefonia.

A Ação também oferecerá cortes de cabelo e manicure gratuitos para todos os consumidores, através da parceria com o SENAC.

A Superintendente do PROCON-PB – Dra. Késsia Liliana, fala sobre essa oportunidade: “Mais uma oportunidade, promovida pelo Governo do Estado, visando atender os anseios dos consumidores impactados com as mais diversas dívidas. Durante o Mutirão, o consumidor terá possibilidade de bons acordos com condições diferenciadas”.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através do WhatsApp (83) 98618-8330, ou disque 151 gratuito. Se preferir, visite nosso site: www.procon.pb.gov.br ou as redes sociais: Instagram ou Facebook :@proconpb e Twitter: @procongovpb.

