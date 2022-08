70 MIL ALEVINOS SÃO DISTRIBUÍDOS EM PEDRO RÉGIS

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo Municipal de Pedro Régis, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), fez a distribuição de 70 mil alevinos (peixes em seus primeiros meses de vida), para agricultores e criadores cadastrados.

A entrega de 70 kits contendo mil unidades de alevinos das espécies de tambaqui, carpa, tambaqui e tilápia, aconteceu nesta quarta-feira (03), e foi acompanhada pelo vice-prefeito Márcio Dias, pelo secretário da Agricultura Toinho das Cadeiras e a adjunta Cleide Salustino, e pelos vereadores Virgínio Ribeiro, Teia do Abacaxi, Erijackson e Sarita.

A prefeita Michele Ribeiro celebrou mais uma parceria importante com o Governo do Estado da Paraíba de grande alcance social. “Muitas famílias em Pedro Régis trabalham com agricultura familiar e nossa ideia é diversificar essa cultura, oportunizando mais uma fonte de renda à nossa população”, frisou.

