O governador João Azevêdo participou, na noite desta sexta-feira (17), da abertura do São João de Bananeiras e destacou os investimentos do Estado na estrutura e na segurança das festividades de São João espalhadas pelas regiões da Paraíba. O chefe do Executivo foi recepcionado pelo prefeito de Bananeiras, Mateus Bezerra, e esteve acompanhado pela primeira-dama Ana Maria Lins, deputado estadual Tião Gomes, o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, prefeitos da região e os secretários de Estado Nonato Bandeira (Comunicação), Jean Nunes (Segurança) e Adauto Fernandes (secretário executivo de Representação Institucional em Brasília).

O Governo do Estado disponibilizou para o São João de Bananeiras 50 câmaras de monitoramento, utilização de câmaras de reconhecimento facial pelos policiais e drones para garantir segurança para o público. “Temos uma estrutura de segurança aqui proporcional ao tamanho do evento. O Estado chega com esse tipo de apoio em Campina Grande, Monteiro, Sumé, Patos, Santa Luzia e nos eventos juninos na Paraíba. Essa é uma obrigação que o governo desenvolve com muito planejamento e tecnologia”, afirmou.

João Azevêdo também destacou os investimentos em mobilidade urbana com o contorno de Bananeiras pelo lado de Solânea com acesso aos condomínios e com a estrada que liga Solânea a Serraria fechando o anel do Brejo. “Esses investimentos vão melhorar a mobilidade urbana melhorando o fluxo nas cidades de Bananeiras e Solânea, principalmente em dias de grades eventos”, observou.

O prefeito de Bananeiras, Mateus Bezerra, ressaltou a alegria de reabrir o São João depois de dois anos de pandemia, resgatando a maior festa da expressão popular Nordestina. “É um momento importantíssimo porque tínhamos um São João tradicional, mas tímido, e agora realizamos uma grande festividade escancarando as portas de Bananeiras para o Nordeste e para o Brasil com o melhor São João de nossas vidas”, comentou.

Mateus agradeceu a parceria do Governo do Estado com ações na segurança e completou que o São João movimenta a economia e gera um impacto financeiro muito significativo na região do Brejo. Ele informou que a prefeitura realiza uma pesquisa de mercado para identificar de fato qual o impacto financeiro no comercio e serviços. “O governador João Azevêdo é um grande parceiro do nosso São João com todo efetivo de segurança, homens, câmaras de monitoramento, drones e o helicóptero Acauã para garantir a segurança e também a mobilidade”, agradeceu.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...