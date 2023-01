Vereador de Alagoinha é liberado após audiência de custódia e terá que usar tornozeleira eletrônica

O vereador Virgínio Pontes (PSDB), do município de Alagoinha, passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (30) e foi liberado da Central de Polícia de João Pessoa, onde estava preso desde a noite de ontem (29). A decisão da juiza Conceição Marsicano, determinou o uso de tornozeleira eletrônica por parte do parlamentar do Brejo paraibano.

Em depoimento prestado à Polícia, de acordo com o delegado Aldrovilli Grisi, ele confirmou que estava embriagado, o que segundo o vereador, foi a motivação para que ele efetuasse disparos em via pública.

Em entrevista à imprensa, a Polícia detalhou que um dos tiros chegou a atingir um quarto onde estava uma idosa.

