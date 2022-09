A dois meses da Copa do Mundo, paraibano Matheus Cunha é convocado por Tite para Seleção Brasileira

O atacante paraibano do Atlético de Madrid, terá a oportunidade de vestir a camisa da seleção em partidas amistosas contra Gana, em Le Havre, no dia 23, e Tunísia, em Paris no dia 27.

O paraibano Matheus Cunha foi convocado por Tite para os últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo do Qatar. A convocação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (9).

O atacante paraibano do Atlético de Madrid, terá a oportunidade de vestir a camisa da seleção em partidas amistosas contra Gana, em Le Havre, no dia 23, e Tunísia, em Paris no dia 27.

A convocação não é definitiva e vale apenas para os amistosos. Matheus Cunha disputa com Firmino e Pedro pela oportunidade de jogar pelo Brasil na Copa do Qatar.

Após o anúncio, o atleta comentou a convocação em publicação nas redes sociais.

Tite convoca a seleção brasileira para amistosos contra Gana e Tunísia — Foto: Bruno Cassucci / ge

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Zagueiros

Bremer – Juventus

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Ibañez – Roma

Thiago Silva – Chelsea

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Alex Telles – Sevilla

Meias

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Atacantes