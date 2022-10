“A esperança venceu na Paraíba” comemora Danielle do Vale após ser eleita para a Assembleia Legislativa

“A esperança venceu na Paraíba” a frase é da deputada estadual eleita nesse domingo (02), Danielle do Vale, que logo após os resultados das urnas foi comemorar a vitória com a população de Mamanguape pelas ruas do município.

Danielle ainda frisou a gratidão que ela tem por todos aqueles que confiaram no seu projeto e na força da renovação.

“Minha gratidão à todos aqueles que depositaram sua confiança na renovação. E acreditaram na minha proposta de melhora para nosso estado. Vamos juntos, agora, na Assembleia Legislativa!” disse.

Com 37.235 votos, Danielle reforçou que sua luta, por tanto tempo travada em Mamanguape e na região do vale, agora toma maiores proporções e poderá ser continuada na Casa de Epitácio Pessoa.

