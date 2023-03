Portal Mídia

Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de bloqueio judicial de valores. A investigação identificou que parte do dinheiro bloqueado teria sido remetido a uma facção criminosa do Rio Grande do Norte para ajudar e financiar os ataques criminosos ocorridos naquele Estado.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas podem chegar a mais de 18 anos de reclusão e multa.

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/PB) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil/PB, Polícia Militar/PB, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP/PB) e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.

