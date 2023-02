AÇÃO POLICIAL EM MAMANGUAPE: 3 IRMÃOS SÃO RESGATADOS DO CÁRCERE PRIVADO E MAUS TRATOS

AÇÃO POLICIAL EM MAMANGUAPE: 03 JOVENS SÃO RESGATADOS DO CÁRCERE PRIVADO E MAUS TRATOS, fato ocorrido no Alto do Cumbi, zona Rural de Cuite de Mamanguape. Segundo Delegado Gestor, denúncias chegaram no Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícia Civil, onde as polícias Militar e Civil se articularam e realizaram as diligências no local, acompanhados do Conselho Tutelar. Chegando na Zona Rural, foi constatado, haviam três irmãos, DOIS amarrados e um enjaulado. foram resgatados e levados ao hospital de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba.

Segundo Delegado Dr Sylvio Rabello, trata-se de um local precário, sujo, com grades no interior de uma casa. Segundo testemunhas, um dos jovens sofre de problemas mentais, motivo pelo qual era trancado pela mãe que foi presa.

A Polícia Civil e o MP de Mamanguape, também adotarão todas as medidas necessárias quanto a saúde das vítimas e a genitora será responsabilizada por CÁRCERE PRIVADO E MAUS TRATOS. Será recolhida no presídio feminino da capital.

Os jovens tb estão sendo encaminhados para uma casa de acolhimento.

Fonte: Delegacia Seccional de Mamanguape.

