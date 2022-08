Acidente com guindaste deixa mais de 20 feridos durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, no AM

Um acidente com um guindaste, na noite deste domingo (28), deixou mais de 20 pessoas feridas durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, realizado na cidade de Manacapuru, interior do Amazonas. Três pessoas que tiveram ferimentos graves foram transferidas para Manaus, capital.

Vídeos mostram que uma alegoria que estava suspensa pelo guindaste despencou de uma altura de 15 metros. Eu em um dos vídeos, é possível ver quando a ponta do guindaste enverga, levando a alegoria ao chão. Também é possível observar que a estrutura caiu porque o cabo que segurava a alegoria acabou descendo depois que a ponta do guindaste envergou.

O acidente aconteceu durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, na arena do Parque do Ingá. Em nota, o Governo do Amazonas informou que a “queda de um guindaste/alegoria” deixou feridos.

“Até o momento, 23 pessoas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Três vítimas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus e estão em deslocamento”, diz a nota.

Segundo o Estado, na capital, os hospitais e pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio estão em alerta para receber as vítimas transferidas.

O Governo do Estado afirmou, ainda, que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) acompanhava a realização do evento, que começou na sexta-feira (26) e encerraria neste domingo. Os bombeiros fizeram o atendimento inicial às vítimas.

Os feridos que ficaram em Manacapuru foram encaminhados à unidade de saúde da cidade, o Hospital Geral Lázaro Reis. A prefeitura do município disse, em nota, que a unidade está preparada para atender as vítimas. “Informamos também que toda uma estrutura médica estava montada no Parque do Ingá e que os primeiros atendimentos foram feitos ainda no local”, afirma a nota.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou o ocorrido. “Ele colocou toda a estrutura do Governo do Estado à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas”, informa a nota do governo estadual.

Manacapuru é uma cidade da Região Metropolitana de Manaus (RMM) que fica a 68 quilômetros da capital. O acesso ao município é feito pelas vias terrestre, fluvial e aérea. Por via terrestre, o acesso é pela Rodovia AM-070 (Manoel Urbano), passando pela Ponte Phelippe Dou, conhecida como Ponte Rio Negro.

Festival de Cirandas

O Festival de Cirandas e Manacapuru ocorre anualmente na cidade de mesmo nome. Três agremiações – Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional – se apresentam e disputam o título de ciranda campeã.

