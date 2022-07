Acidente com oito mortos no Piauí: mãe e recém-nascido morreram ao voltar para casa após parto

Francidalva Ferreira deu entrada no hospital de Itaueira, mas foi transferida ao Hospital Regional Tibério Nunes, onde ocorreu o parto. Ela morava no povoado Talumbi, Zona Rural de Itaueira.

Francidalva Ferreira, uma das vítimas do trágico acidente na PI-140 que matou oito pessoas e feriu cinco, havia dado à luz há poucos dias no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. No momento da colisão, ela retornava com o filho recém-nascido para Itaueira, cidade onde residia. A informação foi divulgada ao g1 pela administração do hospital de Itaueira neste domingo (10).A mulher deu entrada no hospital na quinta-feira (7) e logo foi transferida para o Tibério Nunes, onde aconteceu o parto. Conforme a administração da unidade de saúde de Itaueira, um carro da prefeitura do município foi enviado para Floriano para buscá-la, pois não havia a necessidade de a mulher e o bebê serem transportados em uma ambulância.

“O Hospital de Floriano está sempre em contato conosco para informar sobre a alta dos pacientes para ter uma rotatividade nos leitos. Nesses momentos de felicidade, a pessoa quer voltar para casa o quanto antes e, por este motivo, foi enviado o carro”, declarou a administração do hospital de Itaueira.

Na volta para casa, ocorreu a colisão entre o veículo da prefeitura e outros dois carros no KM 56 da PI-140, próximo ao povoado Estocado. O carro da prefeitura e outro automóvel pegaram fogo após a batida. Francidalva, o recém-nascido e o motorista Haroldo Carvalho da Silva morreram carbonizados. Contudo, o corpo do bebê ainda não foi localizado pelo Corpo de Bombeiros.

Já o pai do bebê, uma criança e outra acompanhante de Francidalva, que também estavam no automóvel, foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Tibério Nunes. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O acidente

Carros incendiados — Foto: Divulgação /PM-PI

De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar, um carro bateu em um animal na pista, desgovernou-se e colidiu contra outro veículo que trafegava na pista contrária da PI-140. Em seguida, outro automóvel se envolveu no acidente. No local, foram encontrados dois carros incendiados e outro carro em uma ribanceira.

O Corpo de Bombeiros informou ao g1 que, das oito pessoas mortas, sete morreram carbonizadas e uma foi encontrada morta no meio da estrada. Existe a suspeita que, no momento do acidente, ela foi sacada para fora de um dos veículos.

As vítimas foram identificadas como: Doraci Pereira da Silva, Jaqueline da Silva Santana, Jorgina da Silva Santana, Milena Rodrigues, Rafael dos Santos, Haroldo Carvalho da Silva, Francidalva Ferreira, além do recém-nascido.

Em relação aos feridos, eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Regional Tibério Nunes. Eles foram identificados como: Dorete Rodrigues Pereira, Lucas Rodrigues, Charles da Silva Ramos, Charles da Silva Ramos Filho e Eloísa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A perícia criminal foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis na manhã deste domingo (10). Os restos mortais das vítimas foram encaminhados para Teresina. G1

