Acidente entre dois carros e o ônibus da banda Limão com Mel deixa feridos em rodovia na Bahia

Dois carros e um ônibus da banda de forró Limão com Mel se envolveram em um acidente, na tarde desta terça-feira (5), na BR-116, em trecho da cidade de Tucano, a cerca de 252 quilômetros de Salvador.

Segundo os vocalistas do grupo, Edson Lima e Adma Andrade, todas as pessoas que ficaram feridas estavam nos carros. Elas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, próximo ao Jorrinho, sentido centro.

“Carro ultrapassa ônibus da @limaocommel, bate em outro carro e joga o mesmo para frente do nosso veículo. Informamos que nós estamos bem e os demais envolvidos no acidente também passam bem. #deusnocomando”, escreveram na legenda da publicação feita nas redes sociais.

A banda acrescentou que o show, previsto para a cidade de Poranga, no Ceará, não será adiado.

Por g1 BA