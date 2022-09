Acidente envolvendo caminhões interdita trânsito na BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa

Um acidente entre um caminhão-cegonha e um caminhão de pequeno porte interditou completamente o trânsito na BR-230 entre as cidades de João Pessoa e Cabedelo na tarde desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu nas proximidades do Assaí Cabedelo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 16h09 a rodovia foi totalmente liberada no trecho do acidente. Mais cedo, às 15h32, uma equipe da PRF foi enviada ao local para averiguação do acidente e controle do trânsito.

O caminhão-cegonha estava carregado com carros de passeio novos e acabou prensando o caminhão de menor porte junto à mureta que delimita a rodovia.

Até o momento, não há informações de feridos pela colisão dos veículos.

