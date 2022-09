Acidente envolvendo três veículos destrói semáforos em Tambaú, em João Pessoa

Um acidente envolvendo três veículos destruiu dois semáforos na madrugada deste domingo (18), no cruzamento entre as Av. Senador Ruy Carneiro e Nossa Senhora dos Navegantes, nas proximidades do Mercado de Artesanato, no bairro de Tambaú, em João Pessoa.

De acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), o acidente envolve pelo menos três veículos.

Não há informações de feridos até o momento.

clickpb