Um acidente foi registrado na rodovia que liga a cidade de Bananeiras, brejo Paraibano, no sábado (30).

As informações dão conta que o condutor de um veículo foi ultrapassar a moto vindo a bater no piloto que perdeu o controle e caiu no asfalto vindo a óbito no local.

O SAMU compareceu ao local, socorreu as outras duas vítimas (mãe e filho) e confirmou o óbito do piloto por nome Jeferson. O condutor do carro não foi identificado.

blogdofelipesilva