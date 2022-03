Acusado de assaltar mercadinho no bairro do Rosário, em Guarabira, é preso

Por volta das 12h50min, desta segunda-feira (28) a guarnição foi acionada pelo Copom para averiguar informações de que ocorrera um roubo a um mercadinho próximo ao bairro do Rosário, em Guarabira. De imediato a guarnição foi ao local e manteve contato com as vítimas as quais relataram que um indivíduo havia adentrado em seu estabelecimento comercial e se aproveitando que havia só duas mulheres no local, subitamente, abriu a gaveta do caixa e retirou os trocados da gaveta.

Diante das informações as guarnições fizeram diligências nas imediações, no que localizaram o indivíduo o qual tentou se esconder atrás de um veículo, no entanto foi pego e dada voz de prisão e ao consultar o nome do indivíduo via Copom, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo art.250 do CP (Incêndio).

O indivíduo foi localizado pela guarnição sem nenhum valor ou arma, em seguida conduzido à delegacia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por roubo.

