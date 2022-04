Acusado de assassinar vereadora da cidade de Prata, segue foragido

Segundo o delegado responsável pelo caso, o ex-marido não aceitava o fim do casamento e, por isso, teria matado a mulher.

O ex-marido da vereadora Tina de Manoel Ângelo, morta a tiros no último domingo (3), segue foragido. Ele é o principal suspeito do crime. A parlamentar da cidade de Prata, no Cariri da Paraíba, foi morta na Zona Rural de Monteiro.

De acordo com o delegado Gilson Duarte, responsável pelo caso, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Ainda segundo ele, uma audiência que trataria sobre o divórcio dos dois, marcada para esta segunda-feira (4), pode ser sido uma das motivações do crime.

O enterro da vereadora deve acontecer nesta terça-feira (5), em Monteiro, cidade da família da vítima.

