Acusado de envolvimento com o tráfico é assassinado em Alagoinha

Por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (30), uma equipe de policiais militares de Alagoinha, foi acionada pelo Copom do 4º BPM, sendo informada que o corpo de um homem estava caído em via pública, aparentemente sem vida, no Conjunto Nova Alagoinha, na rua Robson Morais Maia, na cidade de Alagoinha-PB.

Chegando ao local, os policiais confirmaram o fato, encontrado, ADRIANO DA SILVA, 40 anos, várias perfurações de arma de fogo na região das costas e na parte de trás da cabeça, bem como várias cápsulas e projéteis estavam espalhados ao redor da vítima. Populares que estavam perto informaram que não escutaram nenhum disparo.

A esposa da vítima informou que saiu de casa por volta das 18hs da noite de ontem, e que ao retornar pela manhã, encontrou o corpo do marido caído no meio da rua, a mesma ainda relatou que não tinha informações de suspeitos. Informações colhidas no local do crime, dão conta que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O local foi isolado até a chegada do delegado plantonista e a equipe da perícia científica, onde em seguida o corpo foi removido pelo órgão competente.

A polícia está em diligências no intuito de capturar os possíveis suspeitos, mas até o momento não houve prisão.

