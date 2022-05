Acusado de estuprar menina de 11 anos é preso em Araçagi

A Polícia Civil de Guarabira, no dia de hoje, 10/05/2022, por volta das 12h00, cumpriu um mandado de prisão em desfavor de J.E.F, 49 anos, no sítio Canafístula, acusado do crime de estupro de vulnerável, crime praticado na cidade de Araçagi, figurando como vítima uma menor de onze anos de idade m. De acordo com o Delegado Wagner Dorta, que preside e investigação e comandou a operação, o inquérito foi instaurado no mês de abril de 2022 e se trata de crime hediondo.

O investigado estuprou três vezes a vítima, que morava próximo a sua residência. O preso já foi encaminhado ao presídio João Bosco Carneiro e ficará à disposição da Justiça.

