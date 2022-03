Acusado de tentativa de homicídio em Mulungu é preso pela polícia civil

A Polícia Civil de Guarabira, por meio do Núcleo de Homicídios, prendeu na manhã de hoje, 21/03/2022, Cassiano Duarte da Silva, 45 anos, no sítio Mercador de Baixo, Araçagi, em cumprimento a mandado de prisão pela prática de tentativa de homicídio.

Cassiano, no dia 25/02/2022, no sítio Lagoa do Boi, zona rural de Mulungu, tentou assassinar Geovane Herculano da Silva, desferindo-lhe uma facada que atingiu o pulmão da vítima.

