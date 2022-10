Adesivos de Pedro Cunha Lima com Bolsonaro começam a ser colados em carros; candidato ainda não decidiu apoio

Adesivos com a imagem do candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), ao lado do candidato à presidente da República, Jair Bolsonaro, começaram a ser colados em carros na Paraíba. A informação foi dada durante o programa Arapuan Verdade.

Como apurou o ClickPB, nesta terça-feira (4), o tucano segue em cima do muro e evita tomar partido sobre a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-presidente Lula (PT).

“Mantenho o foco na Paraíba, eu sempre disse, a razão de ser da nossa candidatura não é a disputa presidencial. A razão de ser é a Paraíba, nosso estado. Quem vai resolver os problemas da Paraíba não é o presidente, é o governador do Estado”, explicou.

No 1º turno, Cunha Lima apoiou a senadora Simone Tebet (MDB) e acenou para candidatura de Ciro Gomes (PDT). Já o candidato Jair Bolsonaro apoiou Nilvan Ferreira (PL) ao governo da Paraíba. No 1º turno, o ex-presidente Lula obteve 64% dos votos contra 29% de Bolsonaro.

clickpb

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram