Adolescente é apreendido suspeito de esfaquear e jogar mãe em poço após vítima negar sexo, diz polícia

Segundo a vítima, ele tentou ter relações sexuais com ela. A mulher encontra-se internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira (28) suspeito de tentativa de feminicídio contra a uma a mãe, que está internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O crime ocorreu na madrugada da segunda-feira (27), no município de Esperantina, Norte do Piauí.

O jovem foi localizado na mesma região onde o crime ocorreu. Ele está sendo ouvido pela polícia. O suspeito era criado pela vítima como se fosse filho dela.

A delegada Rosa Chaib, responsável pela investigação do caso, informou que a vítima, em depoimento, relatou que o adolescente tentou ter relações sexuais com ela.

“Como ela não quis, ele desferiu dois golpes de faca em seu pescoço e a jogou em um poço cheio de lama. A vítima gritou por socorro e foi retirada do poço por um vizinho que a ouviu”, afirmou a delegada.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital de Esperantina. Ela foi transferida para Piripiri e, em seguida, para Teresina. A vítima está consciente, porém em estado grave.

O adolescente encontra-se internado no Complexo de Defesa da Cidadania (CDC) de Teresina.

