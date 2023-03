Adolescente esfaqueia professores e aluno em escola estadual de São Paulo

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta das 07h20 na Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia.

Três professores e um aluno foram esfaqueados em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), as informações preliminares indicam que o caso aconteceu por volta das 07h20 na Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia.

Um adolescente feriu três professores com uma faca – uma das vítimas, em estado mais grave, foi levada ao Hospital das Clínicas e as outras duas para hospitais da região.

Uma criança também foi ferida com um corte leve e foi socorrida.

Inicialmente o porta-voz havia informado que dois alunos tinham sido feridos, mas a informação foi atualizada esclarecendo que a segunda criança na verdade foi socorrida em estado de choque, mas sem ferimentos.

A PM da região informou à CNN que o agressor era um estudante da escola. A motivação ainda está sendo investigada e, a princípio, não há mais vítimas.

A CNN entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo e aguarda retorno.

Fonte: CNN Brasil

